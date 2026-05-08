A Justiça de Rondonópolis (MT) determinou, por liminar, que uma unidade da Havan disponibilize assentos para funcionários do setor de vendas. A empresa informou que vai recorrer da decisão.
O empresário Luciano Hang criticou a medida e afirmou que a determinação é “descabida, seletiva e ideológica”. Segundo ele, a exigência não é aplicada a outras redes do varejo.
“Essa é uma decisão ideológica travestida de Justiça. Nunca vi esse tipo de determinação sendo aplicada em supermercados, atacadistas ou lojas da concorrência. Parece que existe uma perseguição seletiva contra a Havan”, declarou.
Hang afirmou ainda que a varejista segue as normas de segurança do trabalho. “(...)Possuímos normas de descanso e damos liberdade para nossos colaboradores fazerem pausas ao longo da jornada. Transformar isso em uma ação judicial é um absurdo”, disse, além de criticar a interferência judicial na atividade empresarial.
Com informações do ND Mais.