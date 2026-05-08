08 de maio de 2026
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JUSTIÇA DETERMINOU

Dar assento a vendedores de loja é 'decisão ideológica', diz Hang

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@lucianohangbr/Instagram
O empresário Luciano Hang criticou a medida e afirmou que a determinação é “descabida, seletiva e ideológica”.
O empresário Luciano Hang criticou a medida e afirmou que a determinação é “descabida, seletiva e ideológica”.

A Justiça de Rondonópolis (MT) determinou, por liminar, que uma unidade da Havan disponibilize assentos para funcionários do setor de vendas. A empresa informou que vai recorrer da decisão.

O empresário Luciano Hang criticou a medida e afirmou que a determinação é “descabida, seletiva e ideológica”. Segundo ele, a exigência não é aplicada a outras redes do varejo.

“Essa é uma decisão ideológica travestida de Justiça. Nunca vi esse tipo de determinação sendo aplicada em supermercados, atacadistas ou lojas da concorrência. Parece que existe uma perseguição seletiva contra a Havan”, declarou.

Hang afirmou ainda que a varejista segue as normas de segurança do trabalho. “(...)Possuímos normas de descanso e damos liberdade para nossos colaboradores fazerem pausas ao longo da jornada. Transformar isso em uma ação judicial é um absurdo”, disse, além de criticar a interferência judicial na atividade empresarial.

Com informações do ND Mais.

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