A Justiça de Rondonópolis (MT) determinou, por liminar, que uma unidade da Havan disponibilize assentos para funcionários do setor de vendas. A empresa informou que vai recorrer da decisão.

O empresário Luciano Hang criticou a medida e afirmou que a determinação é “descabida, seletiva e ideológica”. Segundo ele, a exigência não é aplicada a outras redes do varejo.

“Essa é uma decisão ideológica travestida de Justiça. Nunca vi esse tipo de determinação sendo aplicada em supermercados, atacadistas ou lojas da concorrência. Parece que existe uma perseguição seletiva contra a Havan”, declarou.