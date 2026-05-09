Um dia após ser alvo da Polícia Federal, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta sexta-feira (8) que a operação contra ele por suspeitas de envolvimento no caso do Banco Master foi uma tentativa de manchar sua 'honra pessoal'.

"Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos", escreveu Ciro em nota divulgada em suas redes sociais.

Essa é a primeira vez que o senador se manifesta a respeito da operação da PF. Ele foi alvo de busca e apreensão na quinta (7). Segundo a corporação, Ciro teria recebido quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do Master.