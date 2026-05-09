Um motorista de aplicativo de 33 anos foi agredido por taxistas na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (7).

Vídeos compartilhados por usuários nas redes sociais mostram o momento da confusão, com correria e tumulto entre motoristas na área pública do terminal. Segundo testemunhas, a briga aconteceu durante uma disputa por passageiros no aeroporto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão. No local, os policiais encontraram a vítima com escoriações pelo corpo.