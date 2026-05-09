09 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CUMBICA

Motorista de aplicativo é agredido, e táxis são vandalizados

Por Fernanda de Souza | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Globo
Taxistas da cooperativa Guarucoop têm carros vandalizado após briga com suposto arrastador no Aeroporto de Guarulhos
Taxistas da cooperativa Guarucoop têm carros vandalizado após briga com suposto arrastador no Aeroporto de Guarulhos

Um motorista de aplicativo de 33 anos foi agredido por taxistas na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (7).

Vídeos compartilhados por usuários nas redes sociais mostram o momento da confusão, com correria e tumulto entre motoristas na área pública do terminal. Segundo testemunhas, a briga aconteceu durante uma disputa por passageiros no aeroporto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão. No local, os policiais encontraram a vítima com escoriações pelo corpo.

Após a confusão, pelo menos oito táxis da cooperativa Guarucoop, que presta serviço no aeroporto foram vandalizados entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta-feira (8), segundo os motoristas.

Os veículos apareceram com vidros quebrados e danos na lataria.

O homem agredido recebeu os primeiros socorros de uma ambulância do próprio aeroporto e foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos. Ainda segundo a PM, os envolvidos deixaram o local antes da chegada das equipes.

A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), instalada no aeroporto, como lesão corporal.

Em nota, a GRU Airport informou que os órgãos competentes foram acionados logo após a ocorrência e confirmou o atendimento médico prestado à vítima.

"O Aeroporto Internacional de São Paulo reforça que atua de forma intensiva no combate ao transporte clandestino por meio de alertas sonoros e visuais orientando os usuários a recusarem abordagens espontâneas nas áreas públicas", afirmou a concessionária.

A administração do terminal acrescentou que a fiscalização e as autuações relacionadas ao transporte irregular são realizadas pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Transportes de Guarulhos, com apoio da concessionária.

Comentários

Comentários