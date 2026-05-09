O reitor da USP (Universidade de São Paulo), Aluisio Segurado, afirmou que não vai reabrir negociações com os estudantes em greve após a invasão do prédio da reitoria, ocorrida nesta quinta-feira (7).

Para ele, a proposta de R$ 912 para o auxílio permanência é final e não há o que discutir. Os alunos pedem aumento para um salário mínimo paulista, R$ 1.804.

"Abrir negociação novamente para uma proposta que já foi apontada como proposta final da universidade, do ponto de vista das suas possibilidades orçamentárias, não nos é possível fazer", disse em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira (8).