O chef gaúcho Lucas Baur de Campos morreu na quarta-feira (27), aos 38 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há suspeita de infarto fulminante.

Radicado na França, Lucas comandava os restaurantes Bar Brutos e Principal, em Paris, conhecidos pelos pratos preparados na brasa e pela proposta de valorizar sabores brasileiros. Há mais de uma década à frente dos estabelecimentos, ele se tornou referência na cena gastronômica da capital francesa.

A morte do cozinheiro gerou manifestações de pesar entre profissionais do setor. Colegas destacaram sua atuação na divulgação da culinária brasileira no exterior e sua relação próxima com clientes e outros chefs.