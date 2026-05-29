29 de maio de 2026
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MORTE FULMINANTE

Morre aos 38 anos chef brasileiro que conquistou a França

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@lucasbrutosparis/Instagram
Lucas comandava os restaurantes Bar Brutos e Principal, em Paris.
Lucas comandava os restaurantes Bar Brutos e Principal, em Paris.

O chef gaúcho Lucas Baur de Campos morreu na quarta-feira (27), aos 38 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há suspeita de infarto fulminante.

Radicado na França, Lucas comandava os restaurantes Bar Brutos e Principal, em Paris, conhecidos pelos pratos preparados na brasa e pela proposta de valorizar sabores brasileiros. Há mais de uma década à frente dos estabelecimentos, ele se tornou referência na cena gastronômica da capital francesa.

A morte do cozinheiro gerou manifestações de pesar entre profissionais do setor. Colegas destacaram sua atuação na divulgação da culinária brasileira no exterior e sua relação próxima com clientes e outros chefs.

Além do reconhecimento pela cozinha, Lucas também era lembrado pelo ambiente acolhedor que criou em seus restaurantes, que se tornaram ponto de encontro de profissionais da gastronomia na cidade.

Com informações do Metrópoles.

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