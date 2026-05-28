28 de maio de 2026
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Foragido que debochava da polícia nas redes sociais é preso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCPR
Segundo os investigadores, o suspeito estava foragido desde fevereiro de 2025 e usava as redes sociais para ironizar as tentativas de captura.
Segundo os investigadores, o suspeito estava foragido desde fevereiro de 2025 e usava as redes sociais para ironizar as tentativas de captura.

O homem procurado por furto qualificado há mais de um ano foi preso pela Polícia Civil do Paraná em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), nessa terça-feira (26). Segundo os investigadores, o suspeito estava foragido desde fevereiro de 2025 e usava as redes sociais para ironizar as tentativas de captura.

De acordo com a polícia, o homem já havia escapado de outras operações e publicou mensagens insinuando que nunca seria encontrado. Na nova ação, os agentes cercaram completamente a propriedade em que ele estava escondido.

Mesmo cercado, o suspeito tentou fugir novamente ao perceber a chegada das equipes, mas foi alcançado e preso logo depois. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ele foi encaminhado ao Presídio de Colombo.

Com informações do Banda B.

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