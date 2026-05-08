O endividamento das famílias brasileiras atingiu 80,9% em abril, maior nível da série histórica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mesmo no cenário de desemprego em baixa e aumento da renda média no país.

A inadimplência também continua elevada e alcança 29,6% das famílias. O cenário persiste apesar da taxa de desemprego de 6,1% no trimestre encerrado em março, a menor para o período, e do rendimento médio mensal acima de R$ 3,7 mil, segundo o IBGE.

Especialistas apontam que o aumento do custo de vida, os juros altos e a dependência do crédito ajudam a explicar o aperto financeiro. Dados do Banco Central mostram que o comprometimento da renda das famílias com dívidas bancárias chegou a 29,3% em janeiro deste ano, maior patamar da série histórica.