O governo federal instituiu, nesta segunda-feira (4), o Novo Desenrola Brasil por meio de Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa, com duração prevista de 90 dias, estabelece condições para a renegociação de débitos de pessoas físicas, estudantes e micro e pequenas empresas, incluindo descontos que podem atingir 90% do valor da dívida.

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De acordo com o texto da MP, o braço destinado às famílias foca em pessoas com renda de até cinco salários-mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026. As renegociações abrangem modalidades como cartão de crédito e cheque especial, com taxa de juros limitada a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes. Uma das novidades desta edição é a permissão para utilizar até 20% do saldo do FGTS, ou o teto de R$ 1 mil, para o abatimento dos débitos.