A dermatologista Mônica Felici tem construído sua trajetória profissional guiada por propósito e pelo compromisso com o impacto positivo na vida de seus pacientes. Para ela, a medicina é uma ferramenta de transformação da autoestima e da confiança, refletindo diretamente no bem-estar das pessoas. Entre suas referências estão profissionais que aliam ciência, inovação e cuidado humanizado, uma combinação que ela procura aplicar no dia a dia. Fora da prática clínica, Mônica também se inspira em leituras voltadas ao desenvolvimento humano e liderança, como as obras Essencialismo, de Greg McKeown, e Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que reforçam a importância de atuar com sentido e clareza.