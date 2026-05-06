06 de maio de 2026
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BRIGA DE FACA

Rapaz de 19 anos luta com o pai e impede que a mãe seja morta

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Itapevi
Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava no quarto quando ouviu pedidos de socorro.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava no quarto quando ouviu pedidos de socorro.

Um jovem de 19 anos entrou em luta corporal com o pai e evitou que a mãe fosse morta a facadas em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (4), no bairro Jardim Vitápolis.

Leia também: Criança toma facada ao tentar proteger mãe de ataque do pai

Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava no quarto quando ouviu pedidos de socorro. Ao ir até o local, encontrou o pai atacando a mãe com uma faca. A vítima já havia sido ferida, e o agressor ameaçava se matar.

O jovem conseguiu afastar o suspeito, que fugiu pulando um muro em direção à linha férrea próxima à Estação Sagrado Coração. Ele foi localizado com um ferimento na perna e encaminhado ao Hospital Geral de Itapevi, onde permanece sob escolta policial.

A mulher foi socorrida por um familiar e levada ao Hospital Nova Vida. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

De acordo com o filho, os pais mantinham relacionamento há cerca de 20 anos. Ele relatou que o pai é usuário de cocaína e estava há aproximadamente dois meses sem consumo.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi. A Secretaria da Segurança Pública e a prefeitura foram procuradas e não responderam até o momento.

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam 399 feminicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2026, maior número da série histórica.

Com informações do SBT News.

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