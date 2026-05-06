Um jovem de 19 anos entrou em luta corporal com o pai e evitou que a mãe fosse morta a facadas em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (4), no bairro Jardim Vitápolis.

Leia também: Criança toma facada ao tentar proteger mãe de ataque do pai

Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava no quarto quando ouviu pedidos de socorro. Ao ir até o local, encontrou o pai atacando a mãe com uma faca. A vítima já havia sido ferida, e o agressor ameaçava se matar.