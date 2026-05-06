Um jovem de 19 anos entrou em luta corporal com o pai e evitou que a mãe fosse morta a facadas em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (4), no bairro Jardim Vitápolis.
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Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava no quarto quando ouviu pedidos de socorro. Ao ir até o local, encontrou o pai atacando a mãe com uma faca. A vítima já havia sido ferida, e o agressor ameaçava se matar.
O jovem conseguiu afastar o suspeito, que fugiu pulando um muro em direção à linha férrea próxima à Estação Sagrado Coração. Ele foi localizado com um ferimento na perna e encaminhado ao Hospital Geral de Itapevi, onde permanece sob escolta policial.
A mulher foi socorrida por um familiar e levada ao Hospital Nova Vida. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
De acordo com o filho, os pais mantinham relacionamento há cerca de 20 anos. Ele relatou que o pai é usuário de cocaína e estava há aproximadamente dois meses sem consumo.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi. A Secretaria da Segurança Pública e a prefeitura foram procuradas e não responderam até o momento.
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam 399 feminicídios no Brasil no primeiro trimestre de 2026, maior número da série histórica.
Com informações do SBT News.