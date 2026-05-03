Uma criança de anos anos foi ferida com faca ao tentar impedir uma agressão do pai contra a mãe em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O caso aconteceu na noite de sábado (2) e foi registrado como tentativa de feminicídio.

No local, testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem, de 35 anos, estava armado com uma faca e atacou a ex-companheira, de 32 anos.

Durante a agressão, a filha do casal interveio e foi atingida no braço. A mulher sofreu um golpe de faca nas costas. Ambas foram socorridas a um hospital da cidade.