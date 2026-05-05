A Volkswagen convocou recall de 117.798 veículos no Brasil, incluindo modelos Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Tera, fabricados entre 2021 e 2026. A medida foi divulgada nessa segunda-feira (4) e prevê inspeção no componente "instrumento combinado".

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Segundo a montadora, foi identificada uma falha de software que pode comprometer o funcionamento do sistema.