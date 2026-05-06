Um bebê de um ano e quatro meses morreu após ser atropelado pelo pai enquanto ele manobrava o carro na garagem de casa, em Chapecó (SC), na noite do domingo (3). O caso é investigado como negligência pela Polícia Civil de Santa Catarina.

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Acidente aconteceu enquanto homem dava ré no veículo. Ele não teria percebido a presença do filho e, sem querer, atingiu o bebê, segundo informações da Polícia Civil catarinense.