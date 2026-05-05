Um mês após a entrada em vigor do ECA Digital, o Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atualizou a classificação indicativa de 16 redes sociais e diversos jogos eletrônicos. A medida, baseada no novo eixo de interatividade da legislação, resultou na elevação da faixa etária para plataformas de vídeos curtos e títulos de sucesso global, visando reforçar o monitoramento de riscos no ambiente virtual.

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Impacto nos Jogos Eletrônicos e Loot Boxes

A revisão atingiu jogos amplamente consumidos pelo público jovem. Títulos como Fortnite, Roblox e Free Fire agora são classificados como não recomendados para menores de 16 anos (NR16). Segundo o governo, a mudança deve-se aos mecanismos de engajamento contínuo e sistemas de recomendação algorítmica presentes nessas plataformas.