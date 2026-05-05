Morreu no domingo (3) a mãe do suspeito que ateou fogo na própria motocicleta durante fiscalização da Polícia Militar. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, sofreu queimaduras sérias ao tentar impedir que o filho ateasse fogo na moto para evitar que fosse apreendida. O caso data de 28 de abril e aconteceu em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo.

Relembre o caso: Diante da PM, homem ateia fogo na própria moto e atinge a mãe

Naquela ocasião, o homem foi abordado por agentes de trânsito por circular com a moto sem placa. Ele deixou o local e retornou pouco depois com um galão de combustível, incendiando o veículo.