Segundo a vítima, as agressões começaram quando foi acusada de roubar uma joia; ela sofreu puxões de cabelo, socos e foi derrubada ao chão. “(...)Passei boa parte do tempo ali (...) Eles não se importavam", afirmou em entrevista ao G1.

Uma empregada doméstica de 19 anos, grávida de cinco meses, relatou a agressão sofrida pela então patroa, a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, em Paço do Lumiar, na Grande São Luís (MA). Ela tentou proteger a barriga durante os ataques praticados em 17 de abril. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Após mais de uma hora apanhando, o tal anel foi encontrado no cesto de roupa suja da casa, mas, segundo a vítima, as agressões continuaram. Áudios atribuídos à empresária e obtidos pela investigação descrevem as agressões e foram anexados ao inquérito. Numa das mensagens, a suspeita diz: “Quase uma hora essa menina no massacre, e tapa e murro e pisava nos dedos. Tudo que vocês imaginarem de doidice, era eu e ele fazendo”.

Ouça os áudios divulgados pelo G1

Empresária relata castigo a grupo de WhatsApp

Em outro trecho, relata a abordagem com a ajuda de um homem armado: “Puxou a bicha, botou assim, tirou a touca da cabeça dela, pegou no cabelo, botou ela de joelho, puxou a bicha e botou na boca dela. ‘Eu acho bom tu entregar logo esse anel, onde é que tá? Tá aqui? Bora brincar de quente ou frio. Tá aqui em cima, tá aqui embaixo?’ Aí onde ele ia apontando, botava a cabeça dela se tava.”