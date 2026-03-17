Uma mulher de 29 anos relatou ter sido torturada e teve uma suástica nazista marcada na pele. O namorado da vítima e os patrões dela são investigados pelo crime, ocorrido na madrugada do sábado (14), em Ponta Porã (MS).

Os três suspeitos estão presos, informou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Os empregadores da mulher eram um médico recém-formado, 38, e a esposa dele, uma confeiteira, 25. Já o namorado da vítima é um homem de 22 anos. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Mulher havia sido contratada para prestar serviços de limpeza e jardinagem na residência do casal. No dia do crime, ela foi alvo de uma emboscada arquitetada pelos patrões com o auxílio de seu namorado, segundo a própria vítima relatou à TV Morena, afiliada da TV Globo.