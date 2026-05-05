O cantor de pagode Izac Bruno Coni Silva, conhecido como Zau, o Pássaro, morreu após um acidente de trânsito na BR-116, em Feira de Santana (BA), nessa segunda-feira (4).
A colisão envolveu um carro e um caminhão no km 436 da rodovia, por volta das 7h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava televisores, saiu do Espírito Santo e seguia para o Rio Grande do Norte. O veículo estava parado no acostamento quando foi atingido na traseira pelo carro em que estavam as vítimas.
Zau foi socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Outras três pessoas ficaram feridas. O perfil oficial do artista informou que nenhum outro integrante da banda morreu.
O sepultamento é realizado nesta terça-feira (5), às 15h, no cemitério de Conceição do Almeida.
Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte. “Muito difícil de acreditar, mas é verdade! Agradeço a Deus pela oportunidade, mesmo que breve, de ter estado contigo e cantado com você a música que tanto queria! Menino doce, cheio de vida e com tanto ainda a nos oferecer com seu talento… Mais um dia de luto para o nosso pagode da Bahia”, disse Xanddy Harmonia.
“Que Zau voe para os braços do Pai e descanse em paz”, afirmou Carla Perez. “Meu Deus… receba este ser no mais alto dos céus”, publicou Péricles.
Com informações do SBT News.