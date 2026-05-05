O cantor de pagode Izac Bruno Coni Silva, conhecido como Zau, o Pássaro, morreu após um acidente de trânsito na BR-116, em Feira de Santana (BA), nessa segunda-feira (4).

A colisão envolveu um carro e um caminhão no km 436 da rodovia, por volta das 7h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava televisores, saiu do Espírito Santo e seguia para o Rio Grande do Norte. O veículo estava parado no acostamento quando foi atingido na traseira pelo carro em que estavam as vítimas.

Zau foi socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Outras três pessoas ficaram feridas. O perfil oficial do artista informou que nenhum outro integrante da banda morreu.