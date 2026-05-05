Um homem de 41 anos morreu após perder o controle do próprio carro depois de levar um soco durante uma briga de trânsito no bairro Candelária, em Belo Horizonte (MG), na tarde do domingo (3).

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Edmilson Rodrigues dos Santos morreu após colidir o próprio veículo contra um poste. Momentos antes, ele discutiu com um motociclista em um cruzamento da rua Waldemar Dias Coelho.