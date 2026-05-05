Motorista leva soco durante briga no trânsito, bate carro e morre
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Um homem de 41 anos morreu após perder o controle do próprio carro depois de levar um soco durante uma briga de trânsito no bairro Candelária, em Belo Horizonte (MG), na tarde do domingo (3).
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Edmilson Rodrigues dos Santos morreu após colidir o próprio veículo contra um poste. Momentos antes, ele discutiu com um motociclista em um cruzamento da rua Waldemar Dias Coelho.
A dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram que, antes da tragédia, o motociclista seguia pela via e fez uma conversão à direita para entrar na rua Buritis, quando Edmilson virou à esquerda para entrar na Waldemar Dias Coelho. Os dois quase colidiram frontalmente, de acordo a Polícia Militar de Minas Gerais.
Edmilson parou o carro, o motociclista voltou e teve início a confusão. O motorista da moto chegou a dizer para Edmilson que ele "tá na contramão" e bêbado, e ameaçou chamar a polícia.
Motociclista tentou fotografar a placa do carro e a discussão ficou mais acalorada. Em determinado momento, Edmilson tentou arrancar com o carro para ir embora, mas foi atingido por um soco no rosto desferido pelo motociclista. Instantes depois, o homem bateu o carro e o motociclista foi embora sem prestar socorro.
Uma equipe do Samu foi acionada e Edmilson foi levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O homem, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte não foi divulgada.
Os objetos pessoais de Edmilson estavam dentro do carro. Segundo a PM mineira, foram localizados pertences como celular, relógio, cartões bancários e dinheiro, que foram entregues aos familiares dele.
Caso foi encaminhado à Polícia Civil para dar prosseguimento às investigações. Até o momento, o motociclista envolvido na confusão não foi identificado e ninguém foi preso.