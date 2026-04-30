Um homem foi baleado e morto por policiais militares durante uma discussão de trânsito na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para atender a um chamado de uma briga entre dois motoristas. Eles se depararam com um dos envolvidos, identificado como Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues, ameaçando o outro condutor com um facão.

Segundo o boletim de ocorrência, foi necessária a intervenção policial, e após o suspeito não soltar a arma branca, os agentes o balearam.