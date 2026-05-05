05 de maio de 2026
MORTE DO BENÍCIO

Mensagem em celular de médica aponta tentativa de forjar prova

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Benício Xavier de Freitas, de seis anos, morreu depois de receber adrenalina incorretamente num hospital particular de Manaus.
“Ofereci dinheiro para ela filmar”: mensagem encontrada no celular da médica Juliana Brasil indica tentativa de produzir prova para sustentar sua versão no caso da morte de Benício, de 6 anos, segundo a Polícia Civil. A investigação concluiu que não houve falha no sistema do hospital.

De acordo com o inquérito, a médica apresentou à Justiça um vídeo que mostraria erro no sistema eletrônico de prescrição do Hospital Santa Júlia, em Manaus. A perícia técnica descartou defeito na plataforma.

No material, o sistema apareceria alterando automaticamente a forma de administração da adrenalina. A substância foi aplicada por via intravenosa, considerada fatal pelos peritos.

“Ofereci dinheiro pra ela filmar. Kkk. Ela disse que vai tentar”, diz o texto encontrado no celular da investigada.

Para o delegado responsável pelo caso, o conteúdo reforça a suspeita de tentativa de construção artificial de prova.

Benício morreu 14 horas após receber uma superdosagem de adrenalina na veia. A polícia concluiu que o quadro foi irreversível e não houve falha da equipe após a intoxicação.

Juliana Brasil foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual, fraude processual e falsidade ideológica. Ela responde em liberdade. A defesa nega falsificação e sustenta que o sistema apresentou falhas no dia do atendimento.

“Ela já não estava sob o domínio daquela criança. Ela seguiu o plantão normalmente”, disse a defesa, que nega participação da médica na morte do menino.

Com informações do g1.

