Ao menos três testemunhas relataram à Polícia Civil que a médica Juliana Brasil Santos tentou modificar o prontuário de Benício Xavier, de seis anos, após o erro na prescrição de adrenalina que levou à morte da criança em Manaus (AM). A informação foi divulgada pelo delegado Marcelo Martins, responsável pela investigação.

Segundo a polícia, plantonistas afirmaram que a médica tentou acessar a prescrição original para alterar o registro da via de aplicação do medicamento. A suspeita é de tentativa de ocultar a administração equivocada da substância por via endovenosa, em vez de nebulização.