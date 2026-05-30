Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe autorizar o porte de arma de fogo para professores das redes pública e privada de ensino básico, médio e superior em todo o Brasil.

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A proposta, de autoria do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), estabelece que o porte será concedido pela Polícia Federal aos profissionais do magistério que comprovarem exercício da função docente, apresentarem certidões negativas criminais, laudo de aptidão psicológica, capacidade técnica para o manuseio da arma e residência fixa.