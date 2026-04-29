Um homem incendiou a própria motocicleta durante uma fiscalização da Polícia Militar em Domingos Martins (ES), na tarde de terça-feira (28). A mãe dele tentou impedir a ação e foi atingida pelas chamas.

Segundo a PM, a abordagem foi efetuada na ES-368, porque o veículo estava sem placa. Após ser informado sobre a retenção da moto, o condutor deixou o local e retornou com uma placa danificada. Em seguida, saiu novamente e voltou com um galão de gasolina.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais ordenaram que ele soltasse o recipiente, mas o homem avançou até a motocicleta, despejou o combustível e ateou fogo. Imagens mostram que a mãe tentou conter a ação, mas foi atingida e caiu no chão.