Um homem incendiou a própria motocicleta durante uma fiscalização da Polícia Militar em Domingos Martins (ES), na tarde de terça-feira (28). A mãe dele tentou impedir a ação e foi atingida pelas chamas.
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Segundo a PM, a abordagem foi efetuada na ES-368, porque o veículo estava sem placa. Após ser informado sobre a retenção da moto, o condutor deixou o local e retornou com uma placa danificada. Em seguida, saiu novamente e voltou com um galão de gasolina.
Ainda de acordo com a corporação, os policiais ordenaram que ele soltasse o recipiente, mas o homem avançou até a motocicleta, despejou o combustível e ateou fogo. Imagens mostram que a mãe tentou conter a ação, mas foi atingida e caiu no chão.
Os militares afastaram a viatura das chamas e, na sequência, prenderam o suspeito, que resistiu. Familiares tentaram interferir, e os agentes usaram spray de pimenta para conter a situação.
O homem sofreu queimaduras nos braços, e a mãe também ficou ferida. Ambos foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Jayme dos Santos Neves. A motocicleta foi recolhida, e o caso é apurado.
Com informações do g1.