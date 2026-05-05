Morreu na tarde de segunda-feira (4) a terceira vítima da queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. O empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, estava internado em estado grave após o acidente.

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Outras duas mortes já haviam sido confirmadas: o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto. Ambos morreram no local.