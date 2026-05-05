Morreu na tarde de segunda-feira (4) a terceira vítima da queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. O empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, estava internado em estado grave após o acidente.
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Outras duas mortes já haviam sido confirmadas: o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto. Ambos morreram no local.
Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. Os sobreviventes são Arthur Shaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53. Eles foram socorridos e levados ao Hospital João XXIII. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, Arthur sofreu fratura no pé. Não há atualização sobre o estado de saúde de Hemerson.
O avião decolou às 12h16 do Aeroporto da Pampulha com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. Após atingir um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, a aeronave caiu na garagem de um supermercado vizinho.
Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro indicam que o avião estava em situação regular e tinha capacidade para cinco passageiros, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo.
Com informações do SBT News.