05 de maio de 2026
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TENTATIVA DE FUGA

Presos cavam buracos em cela do Deic em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Polícia Civil-SP
Após a descoberta, nove presos foram transferidos.
Após a descoberta, nove presos foram transferidos.

Uma fiscalização de rotina encontrou buracos na parede de uma cela na carceragem do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na Zona Norte de São Paulo.

Os detentos iniciaram escavações dentro da cela, o que levantou suspeita de possível tentativa de fuga. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que foram identificados “dois pequenos buracos na detenção, mas sem estrutura ou viabilidade para eventual tentativa de fuga”.

Após a descoberta, nove presos foram transferidos para o 8º Distrito Policial, no Belenzinho, para garantir a segurança da unidade e permitir reparos no local.

A SSP informou que foi registrado boletim de ocorrência, realizada perícia técnica e comunicada a Corregedoria da Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias do caso.

Com informações da CNN Brasil.

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