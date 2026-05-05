Uma fiscalização de rotina encontrou buracos na parede de uma cela na carceragem do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na Zona Norte de São Paulo.

Os detentos iniciaram escavações dentro da cela, o que levantou suspeita de possível tentativa de fuga. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que foram identificados “dois pequenos buracos na detenção, mas sem estrutura ou viabilidade para eventual tentativa de fuga”.

Após a descoberta, nove presos foram transferidos para o 8º Distrito Policial, no Belenzinho, para garantir a segurança da unidade e permitir reparos no local.