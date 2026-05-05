Áreas do Norte e do Nordeste registram pancadas intensas de chuva nesta terça-feira (5), com risco de temporais e volumes elevados, especialmente no Maranhão, no Pará e em trechos do litoral nordestino.
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No Norte, a atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém o tempo instável, com chuva forte no Amazonas, Amapá, Pará e sul de Roraima. Há alerta para acumulados elevados no norte e litoral do Pará e na metade sul do Amapá. Já o Tocantins tem tempo firme e baixa umidade do ar.
No Nordeste, a circulação de ventos do oceano provoca chuva moderada a forte no litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. Também há pancadas no norte do Maranhão e risco de temporais entre o litoral maranhense e Alagoas, além do sul da Bahia. Em áreas do interior, a umidade do ar fica abaixo dos 30%, com rajadas de vento de até 50 km/h.
No Sudeste, a instabilidade se concentra no litoral norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Em São Paulo, Rio de Janeiro e outras áreas mineiras, há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados, enquanto o restante da região segue com tempo estável e temperaturas em elevação.
No Centro-Oeste, pancadas atingem o norte e nordeste do Mato Grosso, enquanto o restante da região tem predomínio de tempo seco, calor e baixa umidade do ar.
No Sul, o tempo começa firme, com possibilidade de chuva isolada no Rio Grande do Sul. A região registra elevação nas temperaturas, com máximas acima de 30°C em várias cidades nos próximos dias. A mudança antecede a chegada da massa de ar polar apontada como uma das mais intensas do ano.
Com informações do g1.