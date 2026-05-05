Áreas do Norte e do Nordeste registram pancadas intensas de chuva nesta terça-feira (5), com risco de temporais e volumes elevados, especialmente no Maranhão, no Pará e em trechos do litoral nordestino.

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No Norte, a atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém o tempo instável, com chuva forte no Amazonas, Amapá, Pará e sul de Roraima. Há alerta para acumulados elevados no norte e litoral do Pará e na metade sul do Amapá. Já o Tocantins tem tempo firme e baixa umidade do ar.