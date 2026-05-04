SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo responsável pelos "naming rights" do estádio do Palmeiras, o Nubank anunciou nesta segunda-feira (4) o nome escolhido para rebatizar a arena multiuso: Nubank Parque.

O banco digital havia aberto no mês passado uma votação online para definir o novo nome do estádio, chamado desde meados de 2014 de Allianz Parque.

Além da sugestão vencedora, as outras opções disponibilizadas eram Nubank Arena e Parque Nubank. Foram cerca de meio milhão de votos, com a opção vencedora escolhida por 47% dos eleitores.