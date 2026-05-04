05 de maio de 2026
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FUTEBOL

Rodada do Brasileiro é marcada por violência de torcidas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem chuta torcedor do Vasco caído no chão
Homem chuta torcedor do Vasco caído no chão

Dois torcedores do Vasco foram espancados na noite de domingo (3) em uma briga após o clássico com o Flamengo, no Maracanã.

O episódio ocorreu no entorno do estádio após o empate por 2 a 2. Imagens divulgadas em redes sociais mostram integrantes de organizadas utilizando barras de ferro e madeira no confronto. A Polícia Militar tentou conter a violência com bombas de gás lacrimogêneo.

As imagens mostram dois homens desacordados e sangrando após o confronto na rua São Francisco Xavier, na Tijuca. Um deles é agredido já desmaiado com um chute no rosto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois feridos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o estado das vítimas é "estável".

A PM afirmou, em nota, que agentes "detiveram dez torcedores envolvidos em confusões diversas em virtude do clássico". A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".

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