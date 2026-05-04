A Polícia Civil ouviu os adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de duas crianças de 7 e 10 anos, ocorrido em abril na região de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.

Segundo as investigações, Alessandro Martins dos Santos, 21, e quatro adolescentes entre 14 e 16 anos participaram do ato. A violência sexual foi filmada por Santos e repassada por aplicativo de mensagem. Foram os próprios autores que divulgaram as imagens, segundo o subprefeito de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa, que teve conhecimento da violência e acionou o Conselho Tutelar.

A reportagem não conseguiu identificar as defesas do homem e dos quatro adolescentes apreendidos.