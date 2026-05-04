O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino disse nesta segunda-feira (4) que "elefantes pintados de azul" desfilam pela Esplanada dos Ministérios e questionou como ninguém percebeu o que classificou como "absurdos", ao comentar de forma indireta o escândalo do Banco Master.

Segundo Dino, esses absurdos pertencem aos Três Poderes e também ao mercado financeiro, o que faz "todo mundo dono de uma parcela nesse condomínio".

Dino deu a declaração durante uma audiência pública no tribunal para discutir a capacidade de fiscalização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em meio às fraudes do banco de Daniel Vorcaro.