O piloto Wellington Oliveira, 34, declarou emergência grave, usando a expressão aeronáutica mayday, antes da colisão da aeronave com um prédio em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4). Oliveira e um passageiro morreram; outros três ocupantes foram resgatados e levados ao hospital.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em sua base de dados, quando uma aeronave está numa situação em que parece incapaz de voar até o aeródromo mais próximo, pode transmitir a expressão mayday. A recepção, acrescenta o órgão federal, por alguém em terra ou no ar, faz acionar todo um esquema de auxílio à aeronave solicitante.

No caso, o auxílio não evitou a queda, mas pode ter servido para mobilizar mais rapidamente os serviços de resgate.