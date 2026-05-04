O Governo de São Paulo lança nesta terça-feira, 5, uma linha de crédito de R$ 200 milhões voltada à melhoria da infraestrutura viária urbana nos municípios paulistas. A iniciativa é operacionalizada pela Desenvolve SP.

A linha emergencial de Recape tem como objetivo apoiar as prefeituras no recapeamento e na recuperação de vias públicas danificadas, especialmente após o período de chuvas, com foco no restabelecimento das condições de circulação, segurança e mobilidade.

De acordo com o governo estadual, a linha oferece condições facilitadas, com prazo de pagamento de até 72 meses, incluindo carência de até 12 meses. A taxa de juros parte de IPCA mais 0,76% ao mês, conforme o Índice de Participação dos Municípios (IPDM).