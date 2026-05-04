A crise financeira do agronegócio brasileiro não começou com a queda da soja, nem com a guerra no Oriente Médio. Ela foi plantada há três anos, no período em que o crédito subsidiado fluiu em volumes recordes para o campo, embalado pela narrativa otimista das commodities em alta.

A mecha foi colocada no período pandêmico. As carências venceram. O preço caiu. O crédito secou.

Entre 2020 e 2022, produtores rurais de todo o Brasil, incluindo os de São Paulo e Minas Gerais, acessaram linhas de crédito subsidiado com carências de um ou dois anos. A lógica era simples: plante agora, pague depois. O problema é que esse "depois" chegou. E chegou num momento de preços em queda, custos de insumos em alta e crédito bancário intensamente mais restrito.