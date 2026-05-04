04 de maio de 2026
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ÁREA DE GARIMPO

Trabalhador morre soterrado, e corpo é resgatado pelos colegas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CBM-MT
A vítima não foi identificada.
A vítima não foi identificada.

Um trabalhador morreu soterrado enquanto atuava em um garimpo na zona rural de Peixoto de Azevedo, a 691 km de Cuiabá, na tarde de sábado (2). A vítima não foi identificada.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada, mas ao chegar ao local o homem já havia sido retirado por colegas e não apresentava sinais vitais.

A área foi isolada para a atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do RDNews

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