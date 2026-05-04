Um trabalhador morreu soterrado enquanto atuava em um garimpo na zona rural de Peixoto de Azevedo, a 691 km de Cuiabá, na tarde de sábado (2). A vítima não foi identificada.
Leia também: Trabalhador morre na montagem do palco da cantora Shakira
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada, mas ao chegar ao local o homem já havia sido retirado por colegas e não apresentava sinais vitais.
A área foi isolada para a atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações do RDNews