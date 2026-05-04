Um avião monomotor caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4). O acidente aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, após a decolagem da aeronave do Aeroporto da Pampulha, às 12h16, e foi flagrado pelo Globocop.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local e três ocupantes ficaram gravemente feridos.

Imagens do helicóptero da TV Globo registraram o momento da queda. A aeronave caiu no estacionamento do edifício. A emissora tambêm apurou que o piloto comunicou à torre de controle dificuldades durante a decolagem.