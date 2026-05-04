Um avião monomotor caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4). O acidente aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, após a decolagem da aeronave do Aeroporto da Pampulha, às 12h16, e foi flagrado pelo Globocop.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local e três ocupantes ficaram gravemente feridos.
Imagens do helicóptero da TV Globo registraram o momento da queda. A aeronave caiu no estacionamento do edifício. A emissora tambêm apurou que o piloto comunicou à torre de controle dificuldades durante a decolagem.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Defesa Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.
Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário está registrado como Flavio Loureiro Salgueiro.
Com informações do g1.