04 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VÍDEO

Avião cai e atinge prédio em BH; piloto e copiloto morrem

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Globocop
O piloto morreu no local e três ocupantes ficaram gravemente feridos.
O piloto morreu no local e três ocupantes ficaram gravemente feridos.

Um avião monomotor caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4). O acidente aconteceu na Rua Ilacir Pereira Lima, após a decolagem da aeronave do Aeroporto da Pampulha, às 12h16, e foi flagrado pelo Globocop.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local e três ocupantes ficaram gravemente feridos.

Imagens do helicóptero da TV Globo registraram o momento da queda. A aeronave caiu no estacionamento do edifício. A emissora tambêm apurou que o piloto comunicou à torre de controle dificuldades durante a decolagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Defesa Civil foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário está registrado como Flavio Loureiro Salgueiro.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários