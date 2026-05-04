A atriz Alanis Guillen obteve na Justiça uma medida protetiva contra a ex-namorada, Giovanna Reis, após relatar episódios de perseguição, ameaças e invasão de domicílio.

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Segundo o processo, após o término do relacionamento, em março, Giovanna passou a insistir em contatos frequentes, além de ameaçar expor a vida privada da atriz e ir até sua casa sem autorização. Há ainda relatos de que a ex-companheira procurou colegas de elenco para intimidá-la. Mensagens, registros e testemunhos foram anexados como provas.