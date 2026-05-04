04 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Amigos há 20 anos, PMs trocam tiros e morrem

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
Discussão entre dois policiais militares, amigos de décadas, terminou em tragédia no Paraná.
Discussão entre dois policiais militares, amigos de décadas, terminou em tragédia no Paraná.

Amigos há mais de 20 anos, dois policiais militares morreram após trocarem tiros durante a discussão iniciada em um encontro entre casais no Paraná. O caso teve desfecho neste sábado (2), com a morte do sargento Rogério Knaipp, que estava internado havia 20 dias em estado grave.

O cabo Antonio Carlos Mazeppa morreu no local do confronto, em frente à própria casa. Knaipp foi socorrido e levado a um hospital em Curitiba, onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos.

Segundo informações de familiares e equipes de socorro, os policiais se encontraram em um bar e depois seguiram para a casa de Mazeppa, acompanhados das esposas. Dentro do imóvel, uma conversa entre as mulheres sobre problemas no relacionamento deu início à tensão.

De acordo com relato repassado ao Corpo de Bombeiros, Mazeppa entrou no quarto armado e questionou a conversa. Knaipp tentou intervir, mas a discussão se intensificou. Em seguida, os dois saíram para a frente da casa, onde houve a troca de tiros.

Durante o confronto, uma das esposas foi atingida, mas não corre risco de morte.

Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta pelas mortes e abriu procedimento administrativo para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná realiza diligências, ouve testemunhas e aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Com informações do Metrópoles.

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