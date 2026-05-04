Amigos há mais de 20 anos, dois policiais militares morreram após trocarem tiros durante a discussão iniciada em um encontro entre casais no Paraná. O caso teve desfecho neste sábado (2), com a morte do sargento Rogério Knaipp, que estava internado havia 20 dias em estado grave.

O cabo Antonio Carlos Mazeppa morreu no local do confronto, em frente à própria casa. Knaipp foi socorrido e levado a um hospital em Curitiba, onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos.

Segundo informações de familiares e equipes de socorro, os policiais se encontraram em um bar e depois seguiram para a casa de Mazeppa, acompanhados das esposas. Dentro do imóvel, uma conversa entre as mulheres sobre problemas no relacionamento deu início à tensão.