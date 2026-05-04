Amigos há mais de 20 anos, dois policiais militares morreram após trocarem tiros durante a discussão iniciada em um encontro entre casais no Paraná. O caso teve desfecho neste sábado (2), com a morte do sargento Rogério Knaipp, que estava internado havia 20 dias em estado grave.
O cabo Antonio Carlos Mazeppa morreu no local do confronto, em frente à própria casa. Knaipp foi socorrido e levado a um hospital em Curitiba, onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos.
Segundo informações de familiares e equipes de socorro, os policiais se encontraram em um bar e depois seguiram para a casa de Mazeppa, acompanhados das esposas. Dentro do imóvel, uma conversa entre as mulheres sobre problemas no relacionamento deu início à tensão.
De acordo com relato repassado ao Corpo de Bombeiros, Mazeppa entrou no quarto armado e questionou a conversa. Knaipp tentou intervir, mas a discussão se intensificou. Em seguida, os dois saíram para a frente da casa, onde houve a troca de tiros.
Durante o confronto, uma das esposas foi atingida, mas não corre risco de morte.
Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta pelas mortes e abriu procedimento administrativo para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná realiza diligências, ouve testemunhas e aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos.
Com informações do Metrópoles.