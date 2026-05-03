A liberdade de imprensa no mundo caiu ao pior nível em 25 anos, segundo o novo índice da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O levantamento mostra que mais da metade dos países apresenta cenário classificado como “difícil” ou “muito grave” para o exercício do jornalismo.

No continente americano, o Brasil aparece com melhora recente e ocupa a 52ª posição no ranking, em meio a um cenário regional marcado por violência e pressão política contra profissionais da imprensa. O relatório aponta que, apesar do avanço brasileiro, a região enfrenta deterioração impulsionada principalmente pelo crime organizado e por ações de autoridades.

O estudo destaca que cerca de 52% dos países têm níveis críticos de liberdade de imprensa, um aumento significativo em relação a 2002. E menos de 1% da população mundial vive em locais considerados plenamente livres para o jornalismo.