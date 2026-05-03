Dois ex-policiais militares foram condenados pela morte de uma menina de nove anos após disparos contra um carro em Teresina (PI). O julgamento foi concluído na sexta-feira (1º), mais de sete anos após o crime.

Um dos réus, Aldo Luís Barbosa Dornel, recebeu pena de 97 anos de prisão, além de dois anos e oito meses por fraude processual. Ele foi responsabilizado pela morte da criança e por quatro tentativas de homicídio contra os demais ocupantes do veículo. Já o ex-policial Francisco Venício Alves foi condenado a dois anos e três meses de detenção, além de multa, por fraude processual, acusado de alterar a cena antes da perícia. Ele foi preso no plenário, e a Justiça determinou a perda da farda.

O crime foi cometido na noite de 25 de dezembro de 2017, na Zona Leste da capital. A família estava no carro quando passou a ser perseguida por policiais, que suspeitavam, sem confirmação, de envolvimento do veículo em crimes.