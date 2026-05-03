Nove pessoas foram resgatadas após canoas havaianas serem atingidas por uma forte correnteza em Guarujá, no litoral de São Paulo. Com informações do g1.

O acidente aconteceu nesse sábado (2), na região da Ilha das Palmas e da Praia do Sangava. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), equipes utilizaram duas embarcações na operação, com apoio do Subgrupamento Náutico de Guarujá e de guarda-vidas de Santos.

Entre os resgatados estavam dois homens, cinco mulheres e duas crianças, de quatro e cinco anos. Parte do grupo recebeu auxílio direto das equipes, enquanto outros conseguiram sair da área por meios próprios.