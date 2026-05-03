As fortes chuvas que atingem o país desde sexta-feira (1º) provocaram ao menos 10 mortes e deixaram três pessoas desaparecidas em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Com informações do Metrópoles.
Pernambuco concentra o maior número de vítimas, com seis mortes confirmadas, principalmente na Região Metropolitana do Recife. No estado, 1.906 pessoas ficaram desabrigadas após deslizamentos e alagamentos. Entre os casos, um desmoronamento em Dois Unidos matou uma mulher de 24 anos e o filho de 6. Em Olinda, outra barreira atingiu uma jovem de 20 anos e o filho dela, de 6 meses. Em São Lourenço da Mata, um homem de 34 anos morreu após desaparecer durante as chuvas.
Os municípios com mais afetados:
Recife, 671 desabrigados e 3 óbitos;
Olinda, 170 desabrigados, 5 feridos e 2 óbitos;
Goiana, 146 desabrigados e 994 desalojados;
Timbaúba, 42 desabrigados e 52 desalojados;
Paulista, 32 desabrigados e 11 desalojados;
Igarassu, 27 desabrigados e 21 desalojados;
Camaragibe registrando 4 desabrigados e 11 desalojados; e
Limoeiro, 4 desabrigados e 5 desalojados.
Na Paraíba, cerca de 1.800 famílias estão fora de casa. Em Guarabira, dois homens morreram após sofrer descarga elétrica durante a preparação de um evento. Em João Pessoa, 11 famílias deixaram as residências por causa de alagamentos e foram encaminhadas a abrigo público. O volume de chuva chegou a 219 milímetros em 48 horas.
No Rio Grande do Sul, há pelo menos duas mortes sob investigação com possível relação com o mau tempo, além de um pescador que morreu após um naufrágio na região de Pelotas, onde três pessoas seguem desaparecidas. Em Rosário do Sul, o acumulado de 324 milímetros em sete horas alagou centenas de casas e deixou mais de 500 desalojados.
Os temporais também provocaram bloqueios em rodovias, danos estruturais e mantêm o risco de novos deslizamentos em diferentes regiões afetadas.