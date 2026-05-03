As fortes chuvas que atingem o país desde sexta-feira (1º) provocaram ao menos 10 mortes e deixaram três pessoas desaparecidas em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Com informações do Metrópoles.

Pernambuco concentra o maior número de vítimas, com seis mortes confirmadas, principalmente na Região Metropolitana do Recife. No estado, 1.906 pessoas ficaram desabrigadas após deslizamentos e alagamentos. Entre os casos, um desmoronamento em Dois Unidos matou uma mulher de 24 anos e o filho de 6. Em Olinda, outra barreira atingiu uma jovem de 20 anos e o filho dela, de 6 meses. Em São Lourenço da Mata, um homem de 34 anos morreu após desaparecer durante as chuvas.

Os municípios com mais afetados:

Recife, 671 desabrigados e 3 óbitos;

Olinda, 170 desabrigados, 5 feridos e 2 óbitos;

Goiana, 146 desabrigados e 994 desalojados;

Timbaúba, 42 desabrigados e 52 desalojados;

Paulista, 32 desabrigados e 11 desalojados;

Igarassu, 27 desabrigados e 21 desalojados;

Camaragibe registrando 4 desabrigados e 11 desalojados; e

Limoeiro, 4 desabrigados e 5 desalojados.