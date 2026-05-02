Gabriel Bortoleto largará na última colocação no Grande Prêmio de Miami, neste domingo. O carro do brasileiro pegou fogo no fim de sua única volta no treino classificatório realizado neste sábado, após uma série de problemas nos boxes.

O piloto já havia enfrentado dificuldades horas antes, na corrida sprint. Apesar de cruzar a linha de chegada na 11ª posição, acabou desclassificado por irregularidade na pressão do ar no motor. A punição, no entanto, não trouxe prejuízo esportivo, já que ele não pontuou.

A Audi confirmou ao UOL que o incidente no classificatório não tem relação com a falha registrada durante a sprint. Ainda durante a volta, Bortoleto chegou a informar à equipe que o carro estava sem potência.