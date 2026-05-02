O concurso 3003 da Mega-Sena, realizado neste sábado (2), tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio é às 21h, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Abaixo, você confere os números sorteados:
55 - 37 - 08 - 47 - 27 - 24
As apostas podem ser feitas até 20h30 do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pela internet. O volante permite marcar de seis a 20 números entre 60 disponíveis. Também há opções como a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números, e a “Teimosinha”, que repete a mesma aposta por concursos consecutivos.
Ganha o prêmio principal quem acertar as seis dezenas sorteadas. Há ainda premiações para quem fizer quatro ou cinco acertos. Caso não haja vencedores em alguma faixa, o valor é acumulado para o próximo concurso.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto na aposta simples é de 1 em 50.063.860 para a Sena, 1 em 154.518 para a Quina e 1 em 2.332 para a Quadra.