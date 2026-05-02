Mais de 20 mil pessoas participam neste sábado (2) de uma festa clandestina em um campo de treinamento militar no centro da França, considerado área de alto risco devido à presença de artefatos explosivos não detonados. Com informações do CNN.

O evento, organizado pelas redes sociais sob o nome “Bourges Teknival”, é realizado em um terreno utilizado para testes de armamentos, incluindo canhões e mísseis. Autoridades classificaram o local como perigoso e recomendaram que a população evitasse a região, o que foi ignorado.

Segundo a administração local, mais de 2 mil veículos acessaram a área desde sexta-feira (1º). A reunião foi considerada ilegal porque os organizadores não solicitaram autorização prévia.