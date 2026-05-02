Mais de 20 mil pessoas participam neste sábado (2) de uma festa clandestina em um campo de treinamento militar no centro da França, considerado área de alto risco devido à presença de artefatos explosivos não detonados. Com informações do CNN.
O evento, organizado pelas redes sociais sob o nome “Bourges Teknival”, é realizado em um terreno utilizado para testes de armamentos, incluindo canhões e mísseis. Autoridades classificaram o local como perigoso e recomendaram que a população evitasse a região, o que foi ignorado.
Segundo a administração local, mais de 2 mil veículos acessaram a área desde sexta-feira (1º). A reunião foi considerada ilegal porque os organizadores não solicitaram autorização prévia.
Cerca de 600 policiais foram mobilizados e aplicaram dezenas de multas, principalmente por posse de drogas e infrações de trânsito. Serviços de emergência atenderam ao menos 12 pessoas com ferimentos leves.
Os participantes também circularam por áreas com vegetação onde há risco elevado de explosivos remanescentes. Organizadores divulgaram nas redes que o evento também tem caráter de protesto contra propostas de endurecimento das leis sobre festas clandestinas no país.