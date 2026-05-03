Ingredientes

1 kg de filés de tilápia

1 limão pequeno

½ xícara (chá) de fubá

½ xícara (chá) de farinha

Sal a gosto

Molho tártaro

1 xícara (chá) de maionese

1 colher (chá) de mostarda

2 colheres (sopa) de pepino em conserva

1 colher (sopa) de alcaparra

1 colher (sopa) de cebola branca picada

1 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (chá) de salsinha picada

Sal a gosto

O consumo da tilápia remonta ao Egito Antigo, atestam pinturas em tumbas e hieróglifos. O peixe era criado em tanques e seu consumo associado ao renascimento e à fertilidade. Alguns estudiosos aventam a hipótese de que a tilápia do Mar da Galileia foi a protagonista do milagre da multiplicação dos pães e peixes, o que lhe conferiu o apelido de "Peixe de São Pedro".

De certo é que este peixe, dos mais antigos na história da humanidade e um dos pilares da aquicultura moderna, é originário do Oriente Médio. Desse canto do mundo saiu para conquistar o paladar global, tornando-se um trunfo da indústria alimentícia graças à sua incrível capacidade de adaptação e ao perfil nutricional equilibrado. Sua ascensão não foi por acaso. Ele possui características biológicas que a explicam, como a resiliência, já que suporta variações de temperatura e níveis de oxigênio que seriam fatais para outras espécies; o crescimento rápido, alcançando peso ideal de abate em poucos meses; a sustentabilidade, pois quando criada de forma responsável, apresenta um dos menores índices de conversão alimentar, ou seja, quantidade de ração necessária para produzir 1 quilo de carne.