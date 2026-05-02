Pré-candidato a presidente, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) defendeu nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalho, a ideia de que crianças possam trabalhar no Brasil.

"A esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe não sei quantos cents por cada jornal entregue no tempo que tem. Aqui, proibido, você está escravizando criança. É lamentável, mas tenho certeza que nós vamos mudar isso", disse ele ao podcast Inteligência Ltda..

A declaração foi dada no final do programa. Zema afirmou que trabalha desde os 14 anos e disse que acompanhava o pai o dia todo, contava parafusos, porcas, e o ajudava a embrulhar as peças.