As fortes chuvas no Grande Recife e na Zona da Mata elevaram para seis o número de mortes e deixaram mais de 2 mil pessoas fora de casa até este sábado (2), segundo a Defesa Civil de Pernambuco.

O caso mais recente foi a morte de um homem de 34 anos, encontrado após se afogar em uma inundação em São Lourenço da Mata. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (1º).

Outras vítimas morreram em deslizamentos. Em Olinda, uma jovem de 20 anos e o filho, um bebê de 6 meses, foram soterrados no bairro do Passarinho. No Recife, no bairro de Dois Unidos, uma barreira atingiu uma casa e matou uma mulher de 24 anos e o filho de 6 anos; a filha do casal, de 1 ano e 6 meses, morreu após ser levada ao hospital.