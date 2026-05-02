As fortes chuvas no Grande Recife e na Zona da Mata elevaram para seis o número de mortes e deixaram mais de 2 mil pessoas fora de casa até este sábado (2), segundo a Defesa Civil de Pernambuco.
O caso mais recente foi a morte de um homem de 34 anos, encontrado após se afogar em uma inundação em São Lourenço da Mata. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (1º).
Outras vítimas morreram em deslizamentos. Em Olinda, uma jovem de 20 anos e o filho, um bebê de 6 meses, foram soterrados no bairro do Passarinho. No Recife, no bairro de Dois Unidos, uma barreira atingiu uma casa e matou uma mulher de 24 anos e o filho de 6 anos; a filha do casal, de 1 ano e 6 meses, morreu após ser levada ao hospital.
Ao todo, 525 pessoas foram resgatadas em ocorrências relacionadas às chuvas. O balanço aponta 1.906 desabrigados e 1.094 desalojados, totalizando 2.190 pessoas obrigadas a deixar suas casas.
Segundo a Defesa Civil, os registros por município incluem:
-
Recife: 671 desabrigados
-
Goiana: 146 desabrigados e 994 desalojados
-
Olinda: 170 desabrigados
Timbaúba: 42 desabrigados e 52 desalojados
Igarassu: 27 desabrigados e 21 desalojados
Camaragibe: 4 desabrigados e 11 desalojados
Limoeiro: 4 desabrigados e 5 desalojados
Há ainda registros de moradores ilhados em áreas como Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, e de resgates por bote em bairros do Recife e de Olinda.
Dezoito pessoas foram socorridas e levadas a unidades de saúde:
-
11 para a UPA de Nova Descoberta (Recife)
-
5 para UPAs do Ibura (Recife) e de Paulista
2 para a UPA de Olinda
Entre os atendidos, cinco pacientes foram transferidos para o Hospital da Restauração, incluindo quatro crianças e uma idosa. Um homem de 63 anos passou por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas e está estável.
A governadora Raquel Lyra afirmou que o estado articula apoio com o governo federal e auxilia municípios na decretação de situação de emergência para liberação de recursos.
Onde e o que doar
Doações incluem colchões, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e água potável. Confira pontos de arrecadação:
ONG Cores do Amanhã
-
Avenida Garota de Ipanema, 03, Sancho - Recife
Contato: (81) 98876-3593
Mãos Solidárias Pernambuco
-
Armazém do Campo: Rua do Imperador, 170, Santo Antônio - Recife
Vila dos Milagres: Rua Cantor Jessé, Ibura - Recife
Espaço Superação: Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2550, Nova Descoberta - Recife
Cozinha Luiz Lorenzon: Avenida Poeta Vinícius de Moraes, 2, Ouro Preto - Olinda
Cozinha Irmã Dorothy Stang: Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Tereza - Camaragibe
Vila dos Palmares: Avenida Newton Carneiro Filho, 59, Muribeca - Jaboatão
Contato: (81) 99855-3121
Instituto Giba Sobral
-
Igrejas e paróquias de Olinda
-
Colégio Pleno: Av. Ministro Marcos Freire, 2855 e Av. Dr. José Augusto Moreira, 1851, Casa Caiada - Olinda
Santuário Mãe Rainha
-
Paróquia São Benedito: Av. Presidente Kennedy, 200 - Olinda
-
Convento São Francisco: Rua de São Francisco, 280 - Olinda
Santuário: Rua José Dias Raposo, 914, Ouro Preto - Olinda
Contatos: (81) 3429-0517 / (71) 99646-5791 / (81) 99541-0501
Colégio DOM
-
Unidade Olinda: Av. Ministro Marcos Freire, 2855 - Olinda
-
Unidade Tamarineira: Rua José Carvalheira, 391 - Recife
-
Contato: (81) 99265-9558
SOS Chuvas Pernambuco – UFPE
-
Reitoria da UFPE: Av. Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife
-
Funcionamento: sábado (2), das 10h às 18h, e domingo (3), das 9h às 18h
Com informações do g1.