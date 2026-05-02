03 de maio de 2026
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PERNAMBUCO

Temporal já matou 6 vítimas e expulsou de casa mais de 2 mil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/@governope/Instagram
O governo decretou estado de emergência.
O governo decretou estado de emergência.

As fortes chuvas no Grande Recife e na Zona da Mata elevaram para seis o número de mortes e deixaram mais de 2 mil pessoas fora de casa até este sábado (2), segundo a Defesa Civil de Pernambuco.

O caso mais recente foi a morte de um homem de 34 anos, encontrado após se afogar em uma inundação em São Lourenço da Mata. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (1º).

Outras vítimas morreram em deslizamentos. Em Olinda, uma jovem de 20 anos e o filho, um bebê de 6 meses, foram soterrados no bairro do Passarinho. No Recife, no bairro de Dois Unidos, uma barreira atingiu uma casa e matou uma mulher de 24 anos e o filho de 6 anos; a filha do casal, de 1 ano e 6 meses, morreu após ser levada ao hospital.

Ao todo, 525 pessoas foram resgatadas em ocorrências relacionadas às chuvas. O balanço aponta 1.906 desabrigados e 1.094 desalojados, totalizando 2.190 pessoas obrigadas a deixar suas casas.

Segundo a Defesa Civil, os registros por município incluem:

  • Recife: 671 desabrigados

  • Goiana: 146 desabrigados e 994 desalojados

Olinda: 170 desabrigados

  • Timbaúba: 42 desabrigados e 52 desalojados

  • Igarassu: 27 desabrigados e 21 desalojados

  • Camaragibe: 4 desabrigados e 11 desalojados

  • Limoeiro: 4 desabrigados e 5 desalojados

    • Há ainda registros de moradores ilhados em áreas como Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, e de resgates por bote em bairros do Recife e de Olinda.

    Dezoito pessoas foram socorridas e levadas a unidades de saúde:

    • 11 para a UPA de Nova Descoberta (Recife)

    • 5 para UPAs do Ibura (Recife) e de Paulista

  • 2 para a UPA de Olinda

    • Entre os atendidos, cinco pacientes foram transferidos para o Hospital da Restauração, incluindo quatro crianças e uma idosa. Um homem de 63 anos passou por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas e está estável.

    A governadora Raquel Lyra afirmou que o estado articula apoio com o governo federal e auxilia municípios na decretação de situação de emergência para liberação de recursos.

    Onde e o que doar

    Doações incluem colchões, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e água potável. Confira pontos de arrecadação:

    ONG Cores do Amanhã

    • Avenida Garota de Ipanema, 03, Sancho - Recife

  • Contato: (81) 98876-3593

    • Mãos Solidárias Pernambuco

    • Armazém do Campo: Rua do Imperador, 170, Santo Antônio - Recife

  • Vila dos Milagres: Rua Cantor Jessé, Ibura - Recife

  • Espaço Superação: Rua Vereador Otacílio Azevedo, 2550, Nova Descoberta - Recife

  • Cozinha Luiz Lorenzon: Avenida Poeta Vinícius de Moraes, 2, Ouro Preto - Olinda

  • Cozinha Irmã Dorothy Stang: Rua Josué Pereira de Oliveira, 192, Santa Tereza - Camaragibe

  • Vila dos Palmares: Avenida Newton Carneiro Filho, 59, Muribeca - Jaboatão

  • Contato: (81) 99855-3121

    • Instituto Giba Sobral

    • Igrejas e paróquias de Olinda

    • Colégio Pleno: Av. Ministro Marcos Freire, 2855 e Av. Dr. José Augusto Moreira, 1851, Casa Caiada - Olinda

    Santuário Mãe Rainha

    • Paróquia São Benedito: Av. Presidente Kennedy, 200 - Olinda

    • Convento São Francisco: Rua de São Francisco, 280 - Olinda

  • Santuário: Rua José Dias Raposo, 914, Ouro Preto - Olinda

  • Contatos: (81) 3429-0517 / (71) 99646-5791 / (81) 99541-0501

    • Colégio DOM

    • Unidade Olinda: Av. Ministro Marcos Freire, 2855 - Olinda

    • Unidade Tamarineira: Rua José Carvalheira, 391 - Recife

    • Contato: (81) 99265-9558

    SOS Chuvas Pernambuco – UFPE

    • Reitoria da UFPE: Av. Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife

    • Funcionamento: sábado (2), das 10h às 18h, e domingo (3), das 9h às 18h

    Com informações do g1.

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