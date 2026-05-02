Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (2), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), após marcar encontro pela internet.

O crime aconteceu na Rua Radialista José Farrapo, na Vila dos Anjos. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o irmão da vítima decidiu acompanhá-lo até o local por suspeitar da situação.

Quando chegaram, um carro preto, modelo Voyage, se aproximou. Homens desceram do veículo e um deles confirmou a identidade do jovem antes de efetuar diversos disparos.