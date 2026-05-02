02 de maio de 2026
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EXECUÇÃO

Jovem morre com 19 tiros após marcar encontro por aplicativo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PMMG
A vítima morreu no local.
A vítima morreu no local.

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (2), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), após marcar encontro pela internet.

O crime aconteceu na Rua Radialista José Farrapo, na Vila dos Anjos. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o irmão da vítima decidiu acompanhá-lo até o local por suspeitar da situação.

Quando chegaram, um carro preto, modelo Voyage, se aproximou. Homens desceram do veículo e um deles confirmou a identidade do jovem antes de efetuar diversos disparos.

A vítima foi atingida por 19 tiros e morreu no local.

Com informações do Metrópoles.

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