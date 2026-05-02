Fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul entre a tarde de sexta-feira (1º) e a madrugada deste sábado (2), provocando alagamentos, queda de árvores, interdições em estradas e deixando mais de 500 pessoas desalojadas. Ao todo, 19 municípios registraram ocorrências junto à Defesa Civil estadual.

Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, concentra os maiores impactos. O município acumulou 324 milímetros de chuva em cerca de sete horas, com 225 casas alagadas e 512 pessoas fora de casa, acolhidas por familiares e amigos. O ginásio municipal foi preparado, mas não precisou ser utilizado até o momento.

Outras cidades também registraram danos. Em São Gabriel, 21 famílias deixaram suas residências após volume de 200 milímetros de chuva. Há registros de alagamentos em Santa Maria, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Alegrete e Encruzilhada do Sul. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, houve queda de granizo.