Fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul entre a tarde de sexta-feira (1º) e a madrugada deste sábado (2), provocando alagamentos, queda de árvores, interdições em estradas e deixando mais de 500 pessoas desalojadas. Ao todo, 19 municípios registraram ocorrências junto à Defesa Civil estadual.
Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, concentra os maiores impactos. O município acumulou 324 milímetros de chuva em cerca de sete horas, com 225 casas alagadas e 512 pessoas fora de casa, acolhidas por familiares e amigos. O ginásio municipal foi preparado, mas não precisou ser utilizado até o momento.
Outras cidades também registraram danos. Em São Gabriel, 21 famílias deixaram suas residências após volume de 200 milímetros de chuva. Há registros de alagamentos em Santa Maria, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Alegrete e Encruzilhada do Sul. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, houve queda de granizo.
Na capital, Porto Alegre, foram registrados 103 milímetros de chuva em 24 horas no bairro Guarujá. A Defesa Civil contabilizou 14 ocorrências, incluindo pontos de alagamento. Na Avenida Teresópolis, o acúmulo de água afetou o trânsito. No bairro Vila Nova, uma árvore caiu sobre uma casa e danificou o telhado. Não há registro de feridos.
As chuvas também impactaram rodovias. A RS-348 segue bloqueada entre Faxinal do Soturno e Ivorá após danos causados pela elevação do Arroio Guarda-Mor. Em outro trecho da mesma rodovia, o tráfego opera no sistema pare e siga devido a problemas no asfalto. A BR-290 teve bloqueio temporário no km 353, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, mas o fluxo foi liberado durante a madrugada.
Apesar da redução da chuva na manhã deste sábado, a Defesa Civil mantém alerta para risco moderado de deslizamentos em diferentes regiões do estado, com avisos válidos até domingo (3).
Com informações do g1.